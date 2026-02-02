Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Bea Cukai Tegal Salurkan Bantuan Paket Sembako Bagi Warga Terdampak Banjir di Pekalongan

Senin, 02 Februari 2026 – 14:17 WIB
Bea Cukai Tegal Salurkan Bantuan Paket Sembako Bagi Warga Terdampak Banjir di Pekalongan - JPNN.COM
Bea Cukai Tegal menyalurkan bantuan kemanusiaan, berupa paket sembako yang dihimpun dari donasi pegawainya kepada warga terdampak banjir di Kabupaten Pekalongan, Selasa (27/1). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, PEKALONGAN - Bea Cukai Tegal menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak banjir di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.

Kegiatan melalui kegiatan Bea Cukai Peduli dilaksanakan pada Selasa (27/1).

Penyaluran bantuan dilakukan melalui Posko Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pekalongan sebagai bagian dari upaya mendukung kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap darurat dan pemulihan.

Baca Juga:

Bantuan yang disalurkan berupa paket sembako yang dihimpun dari donasi pegawai Bea Cukai Tegal.

Bantuan tersebut difokuskan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari warga yang masih terdampak banjir dan berada di sejumlah titik pengungsian.

Penyerahan bantuan dilakukan secara sederhana dan terkoordinasi melalui BPBD setempat agar distribusi dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Baca Juga:

Berdasarkan data BPBD Kabupaten Pekalongan, banjir yang melanda wilayah tersebut berdampak pada 29 desa di enam kecamatan.

Hingga saat penyaluran bantuan berlangsung, jumlah warga yang mengungsi tercatat mencapai 1.874 jiwa.

Bea Cukai Tegal menyalurkan bantuan paket sembako yang dihimpun dari donasi pegawainya kepada warga terdampak banjir di Pekalongan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   warga terdampak banjir  Bea Cukai Tegal  Bea Cukai  paket sembako  Pekalongan  banjir  Yudiyarto 
BERITA WARGA TERDAMPAK BANJIR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp