Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

Bea Cukai Tegal Tindak 13.496 Batang Rokok Ilegal di Sebuah Toko, Begini Kronologinya

Kamis, 30 Oktober 2025 – 17:16 WIB
Bea Cukai Tegal Tindak 13.496 Batang Rokok Ilegal di Sebuah Toko, Begini Kronologinya - JPNN.COM
Petugas Bea Cukai Tegal menindak 13.496 batang rokok berbagai merek tanpa pita cukai (polos) alias ilegal di sebuah toko di Jalan Raya Banjaran-Balamoa, Desa Pegirikan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Kamis (23/10). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, TEGAL - Bea Cukai Tegal kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran rokok ilegal.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penindakan 13.496 batang rokok berbagai merek tanpa pita cukai (polos).

Penindakan terjadi di sebuah toko di Jalan Raya Banjaran-Balamoa, Desa Pegirikan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal pada Kamis, 23 Oktober 2025.

Baca Juga:

Kepala Kantor Bea Cukai Tegal Yudiyarto mengungkapkan kronologi penindakan ini berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya aktivitas penjualan rokok ilegal di lokasi tersebut.

Menindaklanjutinya, Bea Cukai Tegal segera melakukan pemeriksaan terhadap warung tersebut dan menemukan barang bukti, berupa ribuan batang rokok tanpa dilekati pita cukai.

Selain itu, dari hasil penggalian informasi, Bea Cukai Tegal juga menemukan sebuah gudang di sekitar lokasi yang dijadikan tempat menyimpan rokok ilegal oleh seseorang berinisial MNR.

Baca Juga:

“Total perkiraan nilai barang mencapai Rp 20.329.560 dengan potensi kerugian negara sekitar Rp 13.277.524," ungkap Yudiyarto dalam keterangannya, Kamis (30/10).

Yudiyarto menyampaikan seluruh barang hasil penindakan dan terperiksa pun dibawa ke Kantor Bea Cukai Tegal untuk penelitian dan pemeriksaan lebih lanjut.

Begini kronologi penindakan rokok ilegal yang dilakukan Bea Cukai Tegal di sebuah toko yang berada di Jalan Raya Banjaran-Balamoa pada Kamis (23/10)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   rokok ilegal  Bea Cukai Tegal  Toko  penindakan  Yudiyarto  Kerugian Negara  pita cukai 
BERITA ROKOK ILEGAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp