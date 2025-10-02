Bea Cukai Terima Kunjungan Kastam Diraja Malaysia dan Ikuti Sosialisasi All Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai berkomitmen memperkuat sinergi antarinstansi melalui beragam agenda. Salah satunya sosialisasi bersama dan pertemuan bilateral lintas negara.

Hal tersebut merupakan upaya Bea Cukai untuk meningkatkan kolaborasi, mempererat hubungan bilateral, serta memperkuat upaya bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban perdagangan internasional.

Bea Cukai Ngurah Rai turut berpartisipasi pada kegiatan sosialisasi sistem aplikasi All Indonesia yang digelar oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai pada Rabu (24/09) di Hilton Garden Inn Bali Ngurah Rai Airport, Denpasar.

Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Ngurah Rai, Bowo Pramoedito menekankan pentingnya peran maskapai penerbangan sebagai agen pendorong keberhasilan implementasi All Indonesia.

Maskapai diharapkan aktif menyampaikan informasi kepada penumpang agar transisi dari Electronic Customs Declaration (ECD) menuju sistem baru ini dapat berjalan mulus.

“Bea Cukai Ngurah Rai menyambut inovasi digital ini dengan semangat positif sebagai langkah nyata menuju pelayanan publik yang lebih modern, transparan, dan efisien,” ujar Bowo.

Baca Juga: Bea Cukai Kenalkan Tugas dan Fungsi Kepada Pelajar Lewat Kunjungan Industri

Sementara itu, untuk meningkatkan kolaborasi lintas negara, Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jakarta menerima kunjungan Delegasi Kastam Diraja Malaysia (JKDM) ke Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC) Kelas I Jakarta pada Kamis (25/9).

Agenda ini merupakan rangkaian The 21st Bilateral Meeting between DGCE and RMCD, yang bertujuan memperkuat hubungan kerja sama antara Bea Cukai Indonesia dan Kastam Malaysia.