Bea Cukai Ternate Catat Kinerja Positif Sepanjang 2025, Penerimaan Lampaui Target

Selasa, 13 Januari 2026 – 16:46 WIB

jpnn.com, TERNATE - Bea Cukai Ternate mencatatkan kinerja positif dalam mendukung penerimaan negara sekaligus melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal di sepanjang 2025.

Capaian tersebut tercermin dari realisasi penerimaan negara yang melampaui target serta intensifikasi pengawasan di wilayah Maluku Utara.

Dari sisi penerimaan, Bea Cukai Ternate berhasil membukukan realisasi sebesar Rp 611,9 miliar dari target Rp 497 miliar atau setara 122,88 persen.

Kontribusi ini menjadi bagian dari upaya mendukung pembiayaan pembangunan dan layanan publik yang manfaatnya kembali dirasakan masyarakat.

Kepala Kantor Bea Cukai Ternate Jaka Riyadi menyampaikan capaian tersebut tidak terlepas dari kolaborasi internal dan meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan kepabeanan dan cukai.

“Realisasi 122,88 persen ini mencerminkan komitmen kami dalam menjalankan fungsi sebagai revenue collector," kata Jaka Riyadi dalam keterangannya, Selasa (13/1).

Menurut Jaka, di tengah dinamika ekonomi global, Bea Cukai Ternate tetap mampu menyetorkan Rp 611,9 miliar ke kas negara yang manfaatnya akan kembali dirasakan masyarakat melalui pembangunan.

Selain mengamankan penerimaan negara, Bea Cukai Ternate juga memperkuat peran pengawasan guna melindungi masyarakat dari dampak peredaran barang ilegal.