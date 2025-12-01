Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Bea Cukai Ternate Tindak 5.140 Batang Rokok dan 16,41 Liter Miras Ilegal di Morotai

Senin, 01 Desember 2025 – 17:05 WIB
Bea Cukai Ternate Tindak 5.140 Batang Rokok dan 16,41 Liter Miras Ilegal di Morotai - JPNN.COM
Petugas Bea Cukai Ternate menindak 5.140 batang rokok dan 16,41 liter miras ilegal saat melaksanakan operasi pengawasan intensif di wilayah Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara pada 27-28 November 2025. Foto: Dokumentasi Bea cukai

jpnn.com, TERNATE - Bea Cukai Ternate kembali menggalakkan upaya pemberantasan barang kena cukai (BKC) ilegal.

Melalui operasi pengawasan intensif yang dilaksanakan pada 27–28 November 2025, petugas menindak 5.140 batang rokok dan 16,41 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal di wilayah Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara.

Kepala Kantor Bea Cukai Ternate Jaka Riyadi mengungkapkan penindakan dilakukan melalui patroli dan investigasi lapangan yang menjangkau sejumlah titik, mulai dari Daruba hingga Sopi, wilayah Morotai bagian utara.

Baca Juga:

Jaka menegaskan operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam memutus peredaran produk kena cukai ilegal yang merugikan negara serta dapat menimbulkan gangguan sosial di masyarakat.

“Kegiatan ini merupakan wujud komitmen kami dalam memberantas peredaran BKC ilegal di seluruh wilayah Maluku Utara," tegas Jaka dalam keterangannya, Senin (1/12).

Sebelumnya, kata Jaka, Bea Cukai Ternate juga melakukan kegiatan pengawasan di Kabupaten Taliabu.

Baca Juga:

Dari hasil operasi tersebut, petugas menindak 5.140 batang rokok ilegal serta 16,41 liter MMEA ilegal dari berbagai merek.

Barang-barang tersebut diduga diedarkan tanpa dilengkapi pita cukai resmi dan melanggar ketentuan peredaran barang kena cukai.

Bea Cukai Ternate menindak 5.140 batang rokok dan 16,41 liter miras ilegal saat melaksanakan operasi pengawasan intensif di wilayah Morotai

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bea Cukai Ternate  BKC ilegal  rokok  Miras Ilegal  Jaka Riyadi  Bea Cukai  Pulau Morotai 
BERITA BEA CUKAI TERNATE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp