JPNN.com - Ekonomi - Industri

Bea Cukai Terus Dukung Industri Berkembang Lewat Pemberian Izin Fasilitas Kawasan Berikat

Jumat, 22 Agustus 2025 – 18:00 WIB
Bea Cukai Terus Dukung Industri Berkembang Lewat Pemberian Izin Fasilitas Kawasan Berikat
Kanwil Bea Cukai Jatim I bersama Bea Cukai Sidoarjo melaksanakan kegiatan CVC ke PT Bondvast Indo Sukses, salah satu perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat di Mojokerto pada Rabu (13/8). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, SURABAYA - Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur (Jatim) I bersama unit-unit vertikalnya terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pelaku usaha.

Upaya yang dilakukan antara lain melalui pemberian asistensi dalam kegiatan bertajuk “Customs Visit Customer” dan pemberian izin fasilitas kepabeanan.

Customs Visit Customer (CVC) adalah program yang diimplementasikan Bea Cukai untuk menjalin komunikasi yang lebih baik dengan para penerima fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai, serta untuk memahami lebih dalam proses bisnis mereka.

Selain untuk memberikan asistensi, Bea Cukai juga melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perusahaan yang menerima fasilitas.

Kali ini, kegiatan CVC dilaksanakan Kanwil Bea Cukai Jatim I bersama Bea Cukai Sidoarjo ke PT Bondvast Indo Sukses, salah satu perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat di Mojokerto pada Rabu (13/8).

Kepala Kantor Bea Cukai Sidoarjo Rudy Hery Kurniawan, mengungkapkan bahwa dengan adanya kegiatan CVC ini, Bea Cukai tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra bagi para pelaku usaha.

“Melalui pendekatan ini, diharapkan hubungan antara Bea Cukai dan pengguna jasa dapat semakin erat, serta berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha dapat segera diatasi, sehingga tercipta iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing,” ujarnya.

Selain itu, Kanwil Bea Cukai Jatim I bersama Bea Cukai Pasuruan memberikan persetujuan penetapan sebagai Kawasan Berikat sekaligus izin Pengusaha Kawasan Berikat kepada PT TSPM Flavor and Fragrance pada Senin (04/08).

