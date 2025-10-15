Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Bea Cukai Tindak 18.660 Batang Rokok Ilegal Lewat Operasi Gabungan di Purworejo

Rabu, 15 Oktober 2025 – 14:26 WIB
Bea Cukai Tindak 18.660 Batang Rokok Ilegal Lewat Operasi Gabungan di Purworejo - JPNN.COM
Petugas Bea Cukai Magelang saat melaksanakan operasi gabungan untuk memberantas peredaran rokok ilegal. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, PURWOREJO - Bea Cukai Magelang bersinergi dengan Satpol PP, TNI, Polri, dan Kejaksaan menindak dan mengamankan 18.660 batang rokok tanpa pita cukai di wilayah Kabupaten Purworejo.

Penindakan dilakukan dalam operasi gabungan yang dilaksanakan pada Rabu, 10 Oktober 2025.

Operasi gabungan tersebut menjadi salah satu bentuk nyata pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT) di bidang penegakan hukum.

Baca Juga:

Kepala Kantor Bea Cukai Magelang Imam Sarjono menegaskan penindakan ini menunjukkan komitmen bersama aparat terkait dalam menekan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara dan mengganggu stabilitas industri hasil tembakau (IHT) nasional.

“Selain itu, tentu juga tidak lepas dari dukungan informasi dari masyarakat,” kata Imam Sarjono dalam keterangannya, Rabu (15/10).

Keberhasilan dalam menekan peredaran rokok ilegal tidak dapat dicapai tanpa dukungan masyarakat.

Baca Juga:

Partisipasi publik diharapkan tidak hanya dalam bentuk kepatuhan terhadap ketentuan cukai, tetapi juga melalui peran aktif untuk menolak peredaran rokok ilegal dan melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran di lapangan.

"Melalui langkah kolaboratif seperti ini, Bea Cukai bersama instansi terkait berkomitmen untuk terus menjaga iklim usaha yang sehat serta memastikan penerimaan negara dari sektor cukai tetap optimal demi kesejahteraan bersama," tegas Imam Sarjono. (mrk/jpnn)

Bea Cukai Magelang bersinergi dengan Satpol PP, TNI, Polri, dan Kejaksaan menggelar operasi gabungan pada Rabu (10/10), ini hasilnya

Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   operasi gabungan  rokok ilegal  Bea Cukai Magelang  satpol PP  Penegakan Hukum  DBHCHT  industri hasil tembakau  Bea Cukai 
BERITA OPERASI GABUNGAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp