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JPNN.com - Kriminal

Bea Cukai Tindak Ratusan Ribu Batang Rokok Ilegal Lewat Operasi Nusa Maleo

Kamis, 02 Juli 2026 – 13:54 WIB
Bea Cukai Tindak Ratusan Ribu Batang Rokok Ilegal Lewat Operasi Nusa Maleo - JPNN.COM
Bea Cukai Morowali menindak 310.470 batang rokok ilegal dalam operasi pemberantasan rokok ilegal Nusa Maleo pada Juni 2026 lalu. Foto: Bea Cukai

jpnn.com, MOROWALI - Bea Cukai Morowali menindak 310.470 batang rokok ilegal dalam operasi pemberantasan rokok ilegal Nusa Maleo pada Juni 2026 lalu.

Nilai barang yang diamankan diperkirakan mencapai Rp 489,48 juta dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp 325,42 juta. 

Operasi Nusa Maleo merupakan operasi terpadu yang dilaksanakan secara serentak oleh seluruh kantor Bea Cukai di lingkungan Kanwil Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara. 

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Kegiatan itu difokuskan pada pengawasan intensif, patroli, pemeriksaan, serta penindakan terhadap peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan penerimaan negara dan mengganggu iklim usaha yang sehat. 

Selama operasi berlangsung, Bea Cukai Morowali melakukan 35 kali penindakan terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah kerjanya. 

Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk mengamankan penerimaan negara dari sektor cukai sekaligus menciptakan persaingan usaha yang adil bagi pelaku usaha yang taat aturan. 

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Selain penindakan, Bea Cukai Morowali juga mengintensifkan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sebagai langkah preventif. 

Masyarakat diberikan pemahaman mengenai ciri-ciri rokok ilegal serta dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap penerimaan negara dan keberlangsungan usaha yang patuh terhadap ketentuan perundang-undangan.

Bea Cukai Morowali menindak 310.470 batang rokok ilegal dalam operasi pemberantasan rokok ilegal Nusa Maleo pada Juni 2026 lalu.

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TAGS   Bea Cukai  rokok ilegal  peredaran rokok ilegal  edukasi  aparat penegak hukum 
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