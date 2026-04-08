Ekonomi - Bisnis

Bea Cukai Tinjau Langsung Proses Bisnis Perusahaan Demi Tingkatkan Kepatuhan Kepabenan

Rabu, 08 April 2026 – 16:33 WIB
Bea Cukai Tinjau Langsung Proses Bisnis Perusahaan Demi Tingkatkan Kepatuhan Kepabenan - JPNN.COM
Bea Cukai meninjau langsung ke pabrik penerima fasilitas kepabeanan dalam kegiatan bertajuk Customs Visit Customer (CVC). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, BEKASI - Bea Cukai meninjau langsung ke pabrik penerima fasilitas kepabeanan dalam kegiatan bertajuk Customs Visit Customer (CVC).

Kali ini, kunjungan dilaksanakan  Bea Cukai Malang dan Bea Cukai Bekasi di wilayah pengawasan masing-masing.

Pada Rabu (1/4), Kepala Kantor Bea Cukai Malang, Johan Pandores mendampingi Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur II Muhammad Lukman dalam kunjungan perdana ke pabrik rokok elektrik di Kabupaten Malang, yaitu PT Genesis Technology Indonesia dan PT Smoore Technology Indonesia.

Kunjungan ini bertujuan meninjau proses kerja pabrik sekaligus perkenalan Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Timur II yang baru.

Kegiatan diawali dengan sambutan dan perkenalan, kemudian dilanjutkan berkeliling pabrik (plant tour) untuk melihat secara langsung proses bisnis pembuatan produk.

Sementara itu, Kepala Kantor Bea Cukai Bekasi Winarko Dian Subagyo melaksanakan kunjungan ke PT Indonesia Epson Industry pada Kamis (2/4).

Kunjungan ini sebagai komitmen Bea Cukai Bekasi untuk terus mendampingi perusahaan dalam menjaga kepatuhan kepabeanan dan cukai di tengah dinamika ekonomi global.

Winarko menegaskan Bea Cukai Bekasi berkomitmen membantu perusahaan dalam meningkatkan kepatuhan dan memperbaiki sistem yang ada.

Kegiatan CVC menjadi sarana evaluasi bagi Bea Cukai dalam meningkatkan kepatuhan kepabeanan

