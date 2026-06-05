Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Bea Cukai Tinjau Pemanfaatan Fasilitas Kepabeanan di KEK Gresik JIIPE

Jumat, 05 Juni 2026 – 19:09 WIB
Bea Cukai Tinjau Pemanfaatan Fasilitas Kepabeanan di KEK Gresik JIIPE - JPNN.COM
Bea Cukai menggelar monitoring dan evaluasi (Monev) pemanfaatan fasilitas kepabeanan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik. Foto: Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai menggelar monitoring dan evaluasi (Monev) pemanfaatan fasilitas kepabeanan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, kawasan industri Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), pada Selasa (2/6).

Monev itu bertujuan untuk memastikan fasilitas kepabeanan yang diberikan mampu dimanfaatkan sesuai ketentuan sekaligus mendukung iklim investasi dan pertumbuhan industri nasional.

Direktur Fasilitas Kepabeanan Bea Cukai, Susila Brata mengungkapkan kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan amanat PMK Nomor 237/PMK.010/2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 33/PMK.010/2021, terkait evaluasi berkala terhadap pemanfaatan fasilitas di kawasan ekonomi khusus.

Baca Juga:

Dalam pelaksanaannya, tim Bea Cukai melakukan kunjungan lapangan ke PT Freeport Indonesia dan PT Hailiang Nova Material Indonesia.

Kunjungan tersebut mencakup pemaparan proses bisnis perusahaan, diskusi dengan manajemen, serta peninjauan langsung terhadap kegiatan operasional dan implementasi fasilitas kepabeanan di area produksi.

Selain itu, tim juga meninjau kawasan KEK Gresik secara menyeluruh, termasuk sistem autogate yang mendukung pengawasan dan pelayanan kepabeanan berbasis teknologi.

Baca Juga:

Peninjauan dilakukan untuk memastikan proses pelayanan dan pengawasan berjalan efektif serta mendukung kelancaran arus barang di kawasan.

“Melalui monitoring dan evaluasi ini, kami ingin memastikan fasilitas kepabeanan dimanfaatkan sesuai ketentuan sekaligus mendengar langsung aspirasi pelaku usaha. Masukan yang kami terima akan menjadi bahan penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan menciptakan regulasi yang semakin adaptif terhadap kebutuhan industri,” ujar Rusman.

Bea Cukai menggelar monitoring dan evaluasi (Monev) pemanfaatan fasilitas kepabeanan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bea Cukai  Kepabeanan  JIIPE Gresik  pelaku usaha 
BERITA BEA CUKAI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp