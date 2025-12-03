Bea Cukai & TNI AL Gagalkan Pengiriman Minuman Beralkohol Ilegal di Pelabuhan Manado

Rabu, 03 Desember 2025 – 11:45 WIB

jpnn.com, MANADO - Tim gabungan yang terdiri dari Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara, Bea Cukai Manado, dan TNI AL Kodaeral VIII Manado menggagalkan upaya pengiriman minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal.

Penindakan tersebut berlangsung di Pelabuhan Calaca, Manado pada Minggu (30/11).

Penindakan ini berawal dari informasi intelijen mengenai adanya pengiriman barang kena cukai (BKC), berupa minuman beralkohol ilegal yang akan dibawa keluar Manado menggunakan kapal KM Permata Obi dengan tujuan Ternate.

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim gabungan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal.

Hasil pemeriksaan mengungkap penyimpanan ratusan liter minuman beralkohol golongan C dengan dugaan kadar alkohol di atas 20 persen tanpa dilekati pita cukai alias polos.

Untuk mengelabui petugas, barang ilegal itu disembunyikan di beberapa titik tersembunyi, di antaranya kamar mesin, dapur kapal, dan ruang anak buah kapal (ABK).

Seluruh barang kemudian diamankan untuk penelitian lebih lanjut.

Total barang bukti mencapai 1.033,5 liter, terdiri dari 280.800 ml dalam kardus/dos dan 752.700 ml dalam karung, dengan kemasan botol 600 ml hingga 1,5 liter.