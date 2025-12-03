Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Bea Cukai & TNI AL Gagalkan Pengiriman Minuman Beralkohol Ilegal di Pelabuhan Manado

Rabu, 03 Desember 2025 – 11:45 WIB
Bea Cukai & TNI AL Gagalkan Pengiriman Minuman Beralkohol Ilegal di Pelabuhan Manado - JPNN.COM
Tim gabungan yang terdiri dari Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara, Bea Cukai Manado, dan TNI AL Kodaeral VIII Manado menggagalkan upaya pengiriman minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal pada Minggu (30/11). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, MANADO - Tim gabungan yang terdiri dari Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara, Bea Cukai Manado, dan TNI AL Kodaeral VIII Manado menggagalkan upaya pengiriman minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal.

Penindakan tersebut berlangsung di Pelabuhan Calaca, Manado pada Minggu (30/11).

Penindakan ini berawal dari informasi intelijen mengenai adanya pengiriman barang kena cukai (BKC), berupa minuman beralkohol ilegal yang akan dibawa keluar Manado menggunakan kapal KM Permata Obi dengan tujuan Ternate.

Baca Juga:

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim gabungan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal.

Hasil pemeriksaan mengungkap penyimpanan ratusan liter minuman beralkohol golongan C dengan dugaan kadar alkohol di atas 20 persen tanpa dilekati pita cukai alias polos.

Untuk mengelabui petugas, barang ilegal itu disembunyikan di beberapa titik tersembunyi, di antaranya kamar mesin, dapur kapal, dan ruang anak buah kapal (ABK).

Baca Juga:

Seluruh barang kemudian diamankan untuk penelitian lebih lanjut.

Total barang bukti mencapai 1.033,5 liter, terdiri dari 280.800 ml dalam kardus/dos dan 752.700 ml dalam karung, dengan kemasan botol 600 ml hingga 1,5 liter.

Tim gabungan dari Bea Cukai dan TNI AL menggagalkan pengiriman minuman beralkohol di Pelabuhan Calaca, Manado

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   minuman beralkohol ilegal  Bea Cukai  TNI AL  Barang Kena Cukai  pita cukai 
BERITA MINUMAN BERALKOHOL ILEGAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp