Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Bea Cukai-TNI AL Gagalkan Penyelundupan Pakaian Bekas Rp 1,51 Miliar di Tanjung Priok

Kamis, 14 Agustus 2025 – 17:35 WIB
Bea Cukai-TNI AL Gagalkan Penyelundupan Pakaian Bekas Rp 1,51 Miliar di Tanjung Priok - JPNN.COM
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama (empat dari kanan) bersama jajaran petinggi TNI AL saat hadir dalam konferensi pers terkait penindakan pakaian bekas di Pelabuhan Tanjung Priok. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, TANJUNG PRIOK - Bea Cukai Tanjung Priok bersama TNI Angkatan Laut menggagalkan pemasukan peti kemas bermuatan ballpress atau pakaian dan tas bekas di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok.

Penindakan tersebut dilakukan pada Sabtu (9/8) hingga Selasa (12/8) di tiga lokasi strategis, yaitu Kade Domestik 212 (lokasi pembongkaran barang), Alat Pemindai Impor TPS TER3 (lokasi pemindaian), dan TPS CDC Banda (lokasi penimbunan dan pemeriksaan barang).

Sejumlah unsur terlibat dalam penindakan tersebut, antara lain Bea Cukai Tanjung Priok, Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat, Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Direktorat Interdiksi Narkotika Bea Cukai, Markas Besar TNI AL, dan Komando Daerah TNI AL (Kodaeral) III Jakarta.

Baca Juga:

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama mengatakan penindakan ini merupakan pengejawantahan Asta Cita dalam mewujudkan penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan, sekaligus bagian dari upaya berkelanjutan Satgas Pemberantasan Penyelundupan untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang.

Djaka juga menegaskan keberhasilan penindakan tersebut merupakan buah dari koordinasi erat antarinstansi.

“Sinergi Bea Cukai dengan TNI AL dalam operasi ini adalah bukti bahwa kolaborasi lintas sektor dapat memberikan hasil nyata dalam menjaga kedaulatan negara dari ancaman penyelundupan. Kami tidak akan memberi ruang bagi praktik ilegal yang merugikan negara dan masyarakat,” tegas Djaka dalam keterangannya, Kamis (14/8).

Baca Juga:

Kronologi Penindakan

Berawal dari informasi Kanwil Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat pada Sabtu (9/8), hasil pengembangan perkara dan pengumpulan informasi Satgas TNI AL, serta hasil intelijen Bea Cukai Tanjung Priok, terdeteksi adanya tujuh peti kemas terindikasi bermuatan ballpress di atas Kapal KM Eagle Mas V.1225.

Penindakan ballpress di Tanjung Priok menambah daftar panjang upaya Bea Cukai dalam memberantas peredaran ballpress ilegal

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   penyelundupan pakaian bekas  Bea Cukai  TNI AL  penyelundupan ballpress  Pelabuhan Tanjung Priok  Djaka Budhi Utama  Penegakan Hukum 
BERITA PENYELUNDUPAN PAKAIAN BEKAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp