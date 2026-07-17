Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Ekonomi

Bea Cukai Tual Dukung Yacht Rally Sail to Indonesia 2026 Lewat Pemberian Fasilitas Ini

Jumat, 17 Juli 2026 – 14:44 WIB
Bea Cukai Tual Dukung Yacht Rally Sail to Indonesia 2026 Lewat Pemberian Fasilitas Ini - JPNN.COM
Bea Cukai Tual mendukung pelaksanaan Yacht Rally Sail to Indonesia 2026 melalui pemberian fasilitas impor sementara kapal wisata asing. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, TUAL - Bea Cukai Tual memberikan kemudahan layanan kepabeanan bagi peserta Yacht Rally Sail to Indonesia 2026 melalui fasilitas impor sementara kapal wisata asing.

Dukungan tersebut diberikan untuk memastikan kelancaran kedatangan peserta reli layar internasional yang berlangsung di Kota Tual pada 15–21 Juli 2026.

Yacht Rally Sail to Indonesia 2026 merupakan ajang pelayaran wisata internasional yang diikuti 22 kapal pesiar (yacht) dengan 75 yachter dari Darwin, Australia.

Baca Juga:

Kepulauan Kei menjadi salah satu dari 19 titik persinggahan peserta di Indonesia.

Setibanya di Tual, seluruh peserta wajib memenuhi ketentuan kepabeanan, keimigrasian, karantina, dan kepelabuhanan sebelum melanjutkan pelayaran ke destinasi berikutnya.

Dalam mendukung kelancaran kegiatan tersebut, Bea Cukai Tual memberikan fasilitas impor sementara kapal wisata asing melalui skema vessel declaration.

Baca Juga:

Skema ini merupakan pemberitahuan pabean yang digunakan dalam proses impor sementara sekaligus ekspor kembali kapal wisata asing, sehingga memberikan kemudahan bagi pemilik kapal sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku.

Kepala Kantor Bea Cukai Tual Wahyu Lafrias menegaskan keberhasilan pelayanan kepada peserta Yacht Rally tidak terlepas dari sinergi yang erat antara Bea Cukai dengan seluruh unsur Customs, Immigration, Quarantine, dan Port Authority (CIQP).

Bea Cukai Tual mendukung pelaksanaan Yacht Rally Sail to Indonesia 2026 melalui pemberian fasilitas impor sementara kapal wisata asing

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bea Cukai Tual  Yacht Rally Sail to Indonesia  impor sementara  Kepabeanan  kapal wisata asing  Bea Cukai 
BERITA BEA CUKAI TUAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp