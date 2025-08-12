Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Bea Cukai Turut Lepas Ekspor Puluhan Ton Lada dan Ikan dari Bangka Belitung ke 4 Negara

Selasa, 12 Agustus 2025 – 17:41 WIB
Kepala Kantor Bea Cukai Pangkalpinang Junanto Kurniawan (lima dari kanan) turut hadir dalam pelepasan komoditas ekspor unggulan Kepulauan Bangka Belitung ke empat negara, yakni Malaysia, Vietnam, Taiwan, dan Australia pada Jumat (8/8). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, PANGKALPINANG - Bea Cukai Pangkalpinang turut melepas komoditas ekspor unggulan Kepulauan Bangka Belitung ke empat negara, yakni Malaysia, Vietnam, Taiwan, dan Australia pada Jumat (8/8).

Kegiatan tersebut berlangsung di Pelabuhan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang.

Komoditas ekspor tersebut berupa 51 ton lada dengan nilai ekspor sebesar Rp 8,1 miliar dan 89,5 ton komoditas pertanian dengan nilai ekspor sebesar Rp 3,2 miliar.

Kedua komoditas tersebut merupakan produk unggulan di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.

Kepala Kantor Bea Cukai Pangkalpinang Junanto Kurniawan mengatakan pelepasan ekspor ini merupakan wujud kolaborasi antarinstansi dan pemerintah daerah dalam mendukung akselerasi ekspor.

Junanto menegaskan Bea Cukai Pangkalpinang siap mendukung penuh pelayanan ekspor dari sisi kepabeanan dan siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam akselerasi ekspor komoditas unggulan Bangka Belitung.

"Dalam hal para pelaku usaha atau pengguna jasa ingin bertanya dan berkonsultasi lebih lanjut tentang prosedur kepabeanan untuk ekspor, kami siap memberikan edukasi dan konsultasi melalui program klinik ekspor," kata Junanto dalam keterangannya, Selasa (12/8).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani dan Kepala Badan Karantina Indonesia Sahat Manaor Panggabean. (mrk/jpnn)

Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

