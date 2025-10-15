Bea Cukai Ungkap Hasil Penindakan Senilai Ratusan Miliar Sepanjang 2025 di Kalbar

jpnn.com, PONTIANAK - Bea Cukai dalam menjalankan fungsinya sebagai community protector telah melakukan pengawasan secara signifikan selama 2025 di wilayah Kalimantan Barat (Kalbar) dengan hasil penindakan di bidang kepabeanan dan cukai sebanyak 437 kali penindakan dengan total nilai barang hasil penindakan sebesar Rp 274,7 miliar.

Perincian barang hasil penindakan hingga Oktober 2025, meliputi bidang kepabeanan sejumlah 124 penindakan dengan nilai barang Rp 270,4 miliar dan bidang cukai sejumlah 313 penindakan dengan nilai barang Rp 4,2 miliar.

Adapun barang kena cukai ilegal yang ditindak terdiri dari 3,81 juta batang rokok dan 302,94 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA), dengan denda ultimum remidium sebesar Rp 1,47 miliar.

Intensintas pengawasan diperkuat melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal dan Satgas Pemberantasan Penyelundupan Bea Cukai yang berlaku efektif sejak 1 Juli 2025.

Satgas ini telah melindungi negara dari potensi kerugian penerimaan senilai miliaran rupiah.

Keberhasilan ini tidak hanya berdampak pada pengamanan penerimaan negara, tetapi juga melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal dan berbahaya.

Selama periode 1 Juli 2025 hingg 13 Oktober 2025, Satgas Bea Cukai di wilayah Kalimantan Barat telah menghasilkan penindakan antara lain:

• Di bidang kepabeanan, terdapat 50 penindakan dengan nilai barang mencapai Rp 198,23 miliar