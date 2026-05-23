Bea Cukai Ungkap Kronologi Terbongkarnya Upaya Penyelundupan Merkuri ke Filipina

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai Tanjung Priok dan Polda Metro Jaya menggagalkan penyelundupan merkuri di Pelabuhan Tanjung Priok pada 21 April 2026.

Pencegahan peredaran barang berbahaya ini diungkap dalam konferensi pers yang digelar kedua instansi di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Rabu (13/5).

Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Priok Adhang Noegroho Adhi mengungkapkan kronologi terbongkarnya kasus penyelundupan merkuri.

Bermula di Posko Pemeriksaan Bea Cukai Tanjung Priok atas pengawasan/pemeriksaan terhadap satu peti kemas 40 feet full container load (FCL) dengan tujuan ekspor Manila, Filipina pada 21 April 2026.

Berdasarkan hasil analisis dan pemeriksaan dokumen ekspor oleh petugas Bea Cukai, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara dokumen pemberitahuan ekspor dengan barang yang dimuat di dalam peti kemas.

"Dari hasil pemeriksaan fisik, petugas menemukan sebanyak 760 botol cairan merkuri berlabel 'Mercury Gold' yang disembunyikan di dalam selongsong karton dan disisipkan pada 145 gulungan karpet. Total barang bukti merkuri yang diamankan diperkirakan memiliki berat 760 kilogram," beber Adhang.

Dari hasil pengembangan penindakan tersebut, petugas kembali menemukan barang bukti lain sehingga total sekitar 1 ton merkuri berhasil diamankan.

Berdasarkan hasil pengembangan bersama antara Bea Cukai dan Polda Metro Jaya diketahui merkuri tersebut berasal dari pihak yang melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) serta terindikasi terkait aktivitas pertambangan ilegal.