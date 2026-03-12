Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Bea Cukai Yogyakarta Dampingi Pelaku Usaha Perkuat Kepatuhan Terhadap Ketentuan Cukai

Kamis, 12 Maret 2026 – 17:41 WIB
Bea Cukai Yogyakarta Dampingi Pelaku Usaha Perkuat Kepatuhan Terhadap Ketentuan Cukai - JPNN.COM
Bea Cukai Yogyakarta terus memperkuat asistensi dan pembinaan kepada pelaku usaha terhadap ketentuan cukai agar proses bisnis berjalan tertib, transparan, dan sesuai ketentuan. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, YOGYAKARTA - Pengelolaan barang kena cukai, seperti etil alkohol dan hasil tembakau membutuhkan pengawasan serta pelaporan yang akurat.

Tanpa pendampingan yang memadai, pelaku usaha berisiko menghadapi kesalahan administrasi maupun ketidaksesuaian pengelolaan yang dapat berdampak pada kepatuhan usaha dan penerimaan negara.

Karena itu, Bea Cukai Yogyakarta terus memperkuat asistensi dan pembinaan kepada pelaku industri agar proses bisnis berjalan tertib, transparan, dan sesuai ketentuan.

Baca Juga:

Salah satu langkah yang dilakukan adalah kegiatan pencacahan barang kena cukai berupa etil alkohol yang dilaksanakan Bea Cukai Yogyakarta di PT Madubaru pada Selasa (24/2).

Kegiatan ini merupakan bagian dari pengawasan rutin untuk memastikan pengelolaan dan pemanfaatan etil alkohol oleh perusahaan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan pencocokan antara jumlah fisik etil alkohol yang tersimpan di tangki dengan data administrasi yang telah dilaporkan oleh perusahaan.

Baca Juga:

Proses pencacahan dilakukan secara teliti guna memastikan kesesuaian antara kondisi riil di lapangan dengan pencatatan dokumen perusahaan.

Langkah ini bertujuan memastikan seluruh pemanfaatan etil alkohol oleh pabrik berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan serta mencegah potensi penyimpangan dalam penggunaannya.

Bea Cukai Yogyakarta terus memperkuat asistensi dan pembinaan kepada pelaku usaha agar proses bisnis berjalan tertib, transparan, dan sesuai ketentuan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Barang Kena Cukai  Bea Cukai Yogyakarta  Bea Cukai  ketentuan cukai  pelaku usaha  Imam Sarjono 
BERITA BARANG KENA CUKAI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp