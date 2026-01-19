Beasiswa Patriot untuk Ribuan Mahasiswa dari 7 Kampus, Ada UGM dan ITB
Senin, 19 Januari 2026 – 08:01 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menargetkan 1.000 hingga 1.100 mahasiswa terpilih dari tujuh universitas negeri nasional dapat menerima Beasiswa Patriot yang rencananya diluncurkan secara perdana pada bulan depan.
Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara menyampaikan, perguruan tinggi negeri (PTN) yang menjadi mitra program tersebut, yakni:
1. Universitas Indonesia (UI)
2. IPB University
3. Institut Teknologi Bandung (ITB)
4. Universitas Padjadjaran (UNPAD)
5. Universitas Diponegoro (UNDIP)
6. Universitas Gadjah Mada (UGM)