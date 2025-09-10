Beasiswa PIK2, Investasi Jangka Panjang untuk Generasi Bangsa

Rabu, 10 September 2025 – 13:57 WIB

jpnn.com, TANGERANG - PT Pantai Indah Kapuk Dua, Tbk (PIK2) mengusung prinsip tentang membangun kawasan bukan hanya soal membuat gedung dan jalan.

Pengembang ternama itu juga membawa misi sosial yang jauh lebih penting, yakni mencetak generasi muda unggul melalui pendidikan.

Semangat itulah yang diwujudkan melalui program beasiswa sarjana.

Untuk program itu, perusahaan hasil kolaborasi Agung Sedayu Group (ASG) dan Salim Group tersebut menggandeng Universitas Terbuka Serang.

Sejak diluncurkan, program beasiswa PIK2 telah memberi kesempatan kepada puluhan generasi bangsa melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi.

Dukungan tersebut bukan hanya dalam bentuk biaya kuliah, melainkan juga berupa simbol sederhana tetapi bermakna, yakni jaket almamater yang menandai awal perjalanan akademik mereka.

Bagi penerima beasiswa, beasiswa ini berarti lebih dari sekadar bantuan finansial.

Ari Pratama Suryana, mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Terbuka Serang, menyebutnya sebagai cahaya harapan.