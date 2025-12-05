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JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Bebas Biaya Sewa & Tanpa Target, Skema Beli Putus EDC Orderkuota Untungkan UMKM

Kamis, 02 Juli 2026 – 02:13 WIB
Bebas Biaya Sewa & Tanpa Target, Skema Beli Putus EDC Orderkuota Untungkan UMKM - JPNN.COM
Ilustrasi UMKM. Foto: Ricardo/JPNN,com

jpnn.com, JAKARTA - Orderkuota menghadirkan mesin Electronic Data Capture (EDC) yang memungkinkan warung kelontong maupun konter pulsa menjadi agen layanan perbankan bagi masyarakat sekitar.

Head Partnership & Open Banking Orderkuota Tegar Herlambang mengatakan pengembangan EDC pada 2026 berangkat dari kebutuhan yang disampaikan para mitra di lapangan.

"Momentum akselerasi EDC Orderkuota di tahun 2026 ini berangkat dari cerita riil para mitra di lapangan," ujar Tegar.

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Melalui perangkat tersebut, masyarakat dapat melakukan berbagai transaksi perbankan, termasuk tarik tunai, tanpa harus pergi ke ATM atau kantor bank.

Tegar menjelaskan salah satu kendala yang sering dihadapi pelaku UMKM saat ingin menyediakan layanan EDC ialah proses pengajuan ke bank yang dinilai cukup panjang. Selain itu, sebagian skema juga mensyaratkan target transaksi tertentu.

Menurut dia, EDC Orderkuota menawarkan skema pembelian putus sehingga mitra memiliki perangkat tersebut tanpa dikenai biaya sewa bulanan maupun target transaksi.

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Orderkuota juga menyediakan dukungan bagi mitra, termasuk materi promosi seperti spanduk untuk membantu meningkatkan visibilitas usaha.

Dari sisi teknologi, perangkat tersebut dikembangkan bersama mitra manufaktur yang telah berpengalaman sejak 2005 dan dilengkapi sistem keamanan serta infrastruktur server untuk menunjang operasional harian.

Orderkuota menghadirkan mesin Electronic Data Capture (EDC) yang memungkinkan warung kelontong hingga konter pulsa jadi agen layanan perbankan bagi masyarakat

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TAGS   mesin EDC  UMKM  EDC Orderkuota  warung kelontong 
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