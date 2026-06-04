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Bebas dari Status Tersangka Korupsi, Wawalkot Bandung Erwin: Alhamdulillah, Allah Menolong Saya

Kamis, 04 Juni 2026 – 12:45 WIB
Bebas dari Status Tersangka Korupsi, Wawalkot Bandung Erwin: Alhamdulillah, Allah Menolong Saya - JPNN.COM
Wakil Wali Kota Bandung Erwin di kawasan Masjid Al Ukhuwah, Kota Bandung, Kamis (4/6/2026). Foto: Sources for JPNN

jpnn.com - BANDUNG - Wakil Wali Kota Bandung Erwin buka suara seusai kejaksaan menggugurkan status tersangkanya dalam kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

"Ya, alhamdulillah, setelah sekian lama, begitu, kan. Alhamdulillah, Allah menolong saya," kata Erwin saat ditemui di kawasan Masjid Al Ukhuwah, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (4/6).

Dia juga menyampaikan terima kasih kepada kejaksaan yang sudah bekerja transparan dan objektif.  "Saya mengucapkan terima kasih, ya, kepada kejaksaan, itu namanya kerja objektif, ya, menganut prinsip hukum," ungkapnya.

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Erwin menilai penyidik sudah bekerja maksimal untuk membuktikan adanya aliran dana yang masuk ke kantung pribadinya. Hasilnya, tidak ditemukan alat bukti yang dimaksud.

"Jadi, bagi saya mungkin sekarang Bapak Kajari sudah mengumumkan, ya, hasil dari SP3 ini, dengan langkah-langkah ekspose sampai dua kali, berarti sudah mendalami kajian yang sangat mendalam dan hasilnya seperti ini," katanya.

Dia pun mengaku selama enam bulan terakhir ini tetap beraktivitas normal, dengan banyak membantu masyarakat di lingkungan kediamannya.

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Selain itu, Erwin juga masih menerima berbagai kunjungan. Dia menerima tamu bukan di Balai Kota, tetapi di rumah dinasnya.

"Saya beraktivitas biasa, sih, tetap memperhatikan persoalan Kota Bandung juga. Jadi, ada yang datang ke rumah dinas saya. Ya mungkin insyaallah mudah-mudahan mulai Senin, ya (aktif bekerja lagi)," tuturnya.

Wakil Wali Kota Bandung Erwin buka suara seusai bebas dari status tersangka korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

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TAGS   Wakil Wali Kota Bandung Erwin  kejari kota bandung  SP3  penghentian penyidikan  Bebas dari Status Tersangka Korupsi 
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