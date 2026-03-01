Close Banner Apps JPNN.com
Bebas dari Tahanan, Fariz RM Pilih Hijrah dan Ogah Pakai HP

Minggu, 01 Maret 2026 – 10:10 WIB
Musikus Fariz RM (kiri) dan kuasa hukumnya, Deolipa Yumara (kanan) di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Sabtu (28/2). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Musisi Fariz RM akhirnya muncul kembali ke hadapan publik setelah bebas dari masa hukuman penjara yang dijalani.

Tidak trauma setelah menjalani beberapa kali masa tahanan, dia mengaku justru menjadikan kesempatan ini untuk hijrah.

"Traumanya sih enggak ada, cuma kita bijak dewasa saja lah. Makanya itu, saya melihatnya begini saja, sebagai orang muslim saya ngelihatnya begini saja, pesan Tuhan itu kepada rasul-rasulnya adalah kalau sudah tidak bisa diapa-apakan, lagi berhadapan dengan masalah, hijrah," ujar Fariz RM di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Sabtu (28/2).

Pria berusia 67 tahun itu setelah bebas memilih untuk tobat dan hijrah ke arah yang lebih baik.

Demi mendukung niat tersebut, Fariz RM sengaja meninggalkan media sosial hingga pergaulannya selama ini.

"Ini saya hijrah. Hijrah dari profesi, hijrah dari sociial media, hijrah dari pergaulan. Saya sekarang pengin mikirin diri saya sendiri dulu deh. Sudah enak begitu lho," beber pelantun Sakura itu.

Fariz RM bahkan mengaku tidak lagi menggunakan ponsel atau handphone untuk berkomunikasi.

Meski tidak mengungkapkan secara spesifik alasannya, dia mengaku kapok menggunakan alat komunikasi tersebut.

