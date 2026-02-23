Bebas dari Tahanan, Fariz RM Siap Kembali Bermusik

Senin, 23 Februari 2026 – 10:10 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Musikus senior, Fariz RM dikabarkan sudah bebas setelah menjalani masa penahanan akibat kasus narkoba.

Kabar tersebut dibenarkan oleh kuasa hukum Fariz RM, Deolipa Yumara kepada awak media baru-baru ini.

"Benar, sudah menghirup udara bebas. Dia (Fariz RM) sudah bebas," kata Deolipa Yumara.

Menurutnya, kondisi Fariz RM dalam keadaan sehat seusai menjalani masa hukuman.

Deolipa Yumara juga memastikan bahwa pelantun Sakura itu telah bertobat.

"Sudah tobat dia, dia sepertinya sudah kapok ya,” jelasnya.

Selain itu, Deolipa Yumara menyebut bahwa Fariz RM bakal segera kembali bermusik.

Dalam waktu dekat, Fariz RM bahkan sudah menyiapkan sebuah konser.