Bebas dari Tahanan, Jonathan Frizzy Kini Selektif Pilih Teman

Rabu, 04 Maret 2026 – 07:07 WIB
Bebas dari Tahanan, Jonathan Frizzy Kini Selektif Pilih Teman
Jonathan Frizzy alias Ijonk. Foto: Instagram/ijonkfrizzy

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Jonathan Frizzy mengaku lebih selektif memilih teman seusai bebas dari tahanan.

Hal tersebut diungkapkannya saat jadi bintang tamu FYP di Trans 7 pada Selasa (3/3).

"Harus pilih-pilih teman, circle harus benar-benar dijaga," kata Jonathan Frizzy.

Pria yang karib disapa Ijonk itu memutuskan untuk pilih-pilih teman setelah terjerat kasus hukum.

Jonathan Frizzy merasa dijebak ketika terlibat kasus peredaran vape berisi obat keras.

"Jangan gampang percaya sama orang," ujar kekasih Ririn Dwi Ariyanti itu.

Menurut Jonathan Frizzy, kasus yang dialami memberi banyak pelajaran bagi dirinya.

Meski sempat dendam, dia kini mencoba untuk melupakan dan memilih bangkit berkarier kembali.



