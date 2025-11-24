Bebas Visa RI-Afrika Selatan Akselerator Mobilitas Pelaku Usaha

jpnn.com - Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka hadir dalam Indonesia–Africa CEO Forum 2025.

Pada kesempatan tersebut, Gibran menegaskan komitmen kuat dari pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk memperluas dan memperdalam kolaborasi strategis dengan berbagai negara di benua Afrika.

Wapres menyatakan optimisme mengenai dampak pertemuan tersebut terhadap hubungan ekonomi kedua negara.

“Pertemuan ini adalah langkah besar untuk memperkuat hubungan dan kolaborasi ekonomi antara kedua negara,” ujar Gibran, dikutip Senin (24/11).

Forum CEO yang diselenggarakan di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 ini menjadi ajang strategis bagi Indonesia untuk menyoroti area kerja sama prioritas.

Wapres menekankan kerja sama konkret harus difokuskan pada berbagai sektor krusial seperti energi, industri pertahanan, pengembangan teknologi, serta penguatan rantai pasok global sebagai respons terhadap dinamika ekonomi dunia saat ini.

Baca Juga: Momen Gibran Promosikan QRIS di KTT G20 Afrika Selatan

“Dengan kolaborasi, ekonomi yang sedang tumbuh dapat mengubah masa depan secara lebih adil dan inklusif,” tutur Wapres.

Pada forum yang digelar di sela KTT G20 ini, Gibran menyampaikan pandangan inklusif mengenai dampak ekonomi dari kolaborasi ini,