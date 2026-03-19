Lifestyle - Kesehatan

Beberapa Kebiasaan Sederhana Agar Tubuh Tetap Bugar Selama Berpuasa

Kamis, 19 Maret 2026 – 23:17 WIB
Bear Brand: tetap bugar saat berpuasa. Foto: dok for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Selama Ramadan, ritme harian banyak orang ikut berubah. Aktivitas tetap padat, mulai dari bekerja hingga menjalankan ibadah malam.

Di tengah kesibukan tersebut, sejumlah kebiasaan sederhana justru bisa menjadi kunci agar tubuh tetap bugar selama berpuasa.

Salah satu yang paling mendasar ialah memastikan sahur tidak sekadar mengenyangkan, tetapi juga bernutrisi seimbang.

Baca Juga:

Asupan karbohidrat kompleks seperti nasi merah atau oatmeal, dipadukan dengan protein dari telur, ayam, atau ikan, membantu tubuh memiliki cadangan energi yang bertahan lebih lama sepanjang hari.

Minum satu kaleng BEAR BRAND saat sahur dapat menjadi pilihan praktis untuk melengkapi kebutuhan gizi sebelum memulai aktivitas

Selain itu, pengaturan pola minum juga tak kalah penting. Tubuh tidak mendapatkan cairan selama lebih dari setengah hari, sehingga risiko dehidrasi meningkat.

Baca Juga:

Membagi waktu minum secara bertahap sejak berbuka hingga sahur menjadi cara efektif untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi dan fokus saat beraktivitas.

Di sisi lain, aktivitas fisik tetap diperlukan, meski intensitasnya perlu disesuaikan.

Sejumlah kebiasaan sederhana yang bisa menjadi kunci agar tubuh tetap bugar selama berpuasa.

BERITA PUASA LAINNYA:

RAMADAN

RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 

