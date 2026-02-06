Beberapa Nama Orang Indonesia Ditemukan Dalam Dokumen Epstein

Departemen Kehakiman Amerika Serikat merilis jutaan dokumen Jeffrey Epstein, yang berisi foto, video, riwayat percakapan melalui email, dan lainnya sehingga bisa diakses publik.

Dokumen ini menjadi topik pembicaraan selama beberapa hari terakhir sejak dirilis akhir pekan lalu.

Dokumen tersebut memuat nama beberapa tokoh, termasuk dari Indonesia.

Berikut penjelasan tentang dokumen Epstein dan nama-nama yang termuat di dalamnya.

Apa sih dokumen Epstein ini?

Dokumen Epstein, atau "Epstein Files" merupakan dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat pada Jumat, 31 Januari 2026.

Dokumen ini terdiri dari antara lain laporan penyelidikan dan email yang menjadi barang bukti selama persidangan kasus Epstein.

Departemen tersebut menerbitkan lebih dari tiga juta halaman tambahan sebagai bagian dari Undang-Undang Transparansi Berkas Epstein, yang ditandatangani Presiden AS Donald Trump pada 19 November 2025.

Dokumen tambahan tersebut meliputi lebih dari 2.000 video dan 180.000 gambar.