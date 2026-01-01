Beberapa Pantai di Sydney Ditutup, Ada Sejumlah Kasus Tenggelam di Awal 2026

Dua perempuan dan seorang pria meninggal dunia dan dua orang hilang menyusul empat insiden terpisah di perairan New South Wales (NSW) selama 48 jam terakhir, dengan sejumlah pantai di Sydney kini ditutup.

Pada Kamis sore, jenazah seorang wanita berusia 45 tahun ditemukan di Camden Haven di Mid North Coast setelah diduga tenggelam.

Layanan darurat dipanggil ke Pantai Maroubra di pinggiran timur Sydney sekitar pukul 4 pagi Kamis tadi, setelah ada laporan orang yang hanyut.

Pihak berwenang diberitahu jika seorang perempuan berusia 25 tahun dihantam gelombang dan terlempar, kemudian ombak membawanya lebih jauh ke laut.

Pencarian yang dilakukan oleh gabungan beberapa lembaga menemukan perempuan tersebut, yang diyakini sebagai warga asal Tiongkok, sekitar satu jam kemudian, tapi ia tidak dapat diselamatkan.

Sementara itu, pencarian sedang dilakukan untuk seorang perenang yang diyakini hilang di Pantai Coogee.

Alarm dibunyikan pada pukul 6 pagi ketika seorang pria yang diyakini berusia 20-an mengalami kesulitan di air.

Ia bersama dua pria lainnya diselamatkan oleh petugas penyelamat pantai yang sebenarnya tidak sedang bertugas. Seorang polisi juga turun ke laut untuk membantu upaya penyelamatan.