JPNN.com - Nasional - Humaniora

Beberapa Pejabat Bareskrim Dirombak, 2 Jenderal Jadi Kapolda

Jumat, 26 September 2025 – 13:51 WIB
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merombak beberapa pejabat di Bareskrim Polri.

Berdasarkan salinan Surat Telegram Kapolri bernomor ST/2192/IX/KEP./2025, Jumat, terdapat beberapa direktur yang dirotasi ke jabatan baru.

Brigjen Nunung Syaifuddin yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, kini menjadi Wakil Bareskrim Polri.

Dia menggantikan Irjen Asep Edi Suheri yang sebelumnya dimutasi menjadi Kapolda Metro Jaya.

Posisi Dirtipidter Bareskrim Polri yang kosong pun diisi Brigjen Moh Irhamni yang sebelumnya menjabat sebagai Pati Bareskrim Polri (Penugasan pada PPATK).

Berikutnya, Brigjen Pol. Helfi Assegaf yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, kini menjadi Kapolda Lampung.

Posisi Dirtipideksus Bareskrim Polri pun diisi oleh Kombes Pol. Ade Safri Simanjuntak yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya.

Adapun jabatan Dirreskrimsus Polda Metro Jaya yang ditinggalkan akan diisi oleh Kombes Pol. Edy Suranta Sitepu yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit I Dittipideksus Bareskrim Polri.

