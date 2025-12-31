Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Beberapa Pemain Absen Latihan, Bojan Hodak Pastikan Persib Bandung Siap Teruskan Dominasi

Rabu, 31 Desember 2025 – 05:49 WIB
Beberapa Pemain Absen Latihan, Bojan Hodak Pastikan Persib Bandung Siap Teruskan Dominasi - JPNN.COM
Skuad Persib Bandung merayakan salah satu bola yang masuk ke gawang Bhayangkara FC. Foto: persib

jpnn.com - Seusai menikmati libur tiga hari setelah laga kontra PSM Makassar, Persib Bandung langsung kembali ke lapangan latihan pada Selasa (30/12/2025).

Sesi latihan digelar di Lapangan Pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) sebagai persiapan menghadapi Persik Kediri.

Menurut jadwal, pertandingan Persik vs Persib akan digelar di Stadion Brawijaya, Kediri pada 5 Januari 2026.

Baca Juga:

Beberapa Pemain Persib Absen di Latihan

Namun, beberapa pemain utama tidak hadir dalam latihan kali ini. Marc Klok masih harus menepi karena akumulasi kartu kuning, Beckham Putra Nugraha menemani fisioterapis.

Sementara itu, Eliano Reijnders harus meninggalkan tanah air untuk urusan visa keluarganya.

"Marc Klok tidak bermain karena kartu kuning, Beckham tidak ada di sini karena bersama fisioterapis. Eliano perlu keluar negeri karena mengurus visa keluarganya," ucap Hodak.

Baca Juga:

Kondisi Tim Tetap Prima

Meski beberapa pemain absen, kondisi tim secara keseluruhan tetap prima.

Salah satunya ialah Frans Putros, yang baru kembali setelah absen dalam dua pertandingan akibat sanksi larangan bertanding dan perjalanan pulang ke negaranya.

Seusai menikmati libur tiga hari setelah laga kontra PSM Makassar, Persib Bandung langsung kembali ke lapangan latihan pada Selasa (30/12/2025).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib Bandung  Persib  Bojan Hodak  Marc Klok  Super League 
BERITA PERSIB BANDUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp