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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Beckham Putra Bikin Luka Menalo Mengubah Keputusan Besar di Persib Bandung

Senin, 06 Juli 2026 – 19:44 WIB
Beckham Putra Bikin Luka Menalo Mengubah Keputusan Besar di Persib Bandung - JPNN.COM
Luka Menalo diperkenalkan sebagai pemain anyar Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Di balik nomor punggung 9 yang kini dikenakan Luka Menalo bersama Persib Bandung, tersimpan kisah menarik.

Pemain asal Bosnia itu sempat memiliki keinginan mengenakan nomor punggung 7. Namun, Menalo akhirnya mengubah pilihan karena alasan yang menarik.

Pesepak bola berusia 29 tahun tersebut kini dipastikan akan memakai jersei bernomor 9 bersama Maung Bandung untuk mengarungi musim 2026/27.

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Nomor tersebut sebelumnya ditinggalkan Dimas Drajad yang memutuskan melanjutkan karier bersama Malut United FC.

Menalo mengaku nomor 7 sejatinya menjadi pilihan pertamanya. Namun, dia tidak ingin mengambil nomor yang selama beberapa musim terakhir identik dengan Beckham Putra.

"Awalnya saya ingin memakai nomor 7, tetapi sudah menjadi milik Beckham dan saya menghormatinya."

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"Saya pilih 9 karena saya sangat mengidolakan R9 (Ronaldo)," jelasnya.

Rasa hormat kepada Beckham membuat mantan pemain Dinamo Zagreb itu memilih mencari nomor lain.

Di balik nomor punggung 9 yang kini dikenakan Luka Menalo bersama Persib Bandung, tersimpan kisah menarik.

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TAGS   Persib  Persib Bandung  Luka Menalo  Beckham Putra  Super League 
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