Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Beckham Putra Bongkar Celah Bhayangkara FC, Persib Bandung Siap Curi Tiga Poin

Rabu, 29 April 2026 – 10:25 WIB
Winger Persib Bandung Beckham Putra. Foto: Persib.

jpnn.com - Persiapan menghadapi Bhayangkara FC pada pekan ke-31 BRI Super League kini menjadi fokus utama Persib Bandung.

Di tengah tekanan perebutan gelar, Beckham Putra Nugraha menyoroti kekuatan sekaligus celah Bhayangkara FC sebagai bagian dari strategi tim.

Menurut Beckham, Bhayangkara bukan lawan sembarangan. Dalam beberapa pertandingan terakhir, tim asal Lampung tersebut sempat tampil agresif dan menunjukkan performa impresif. 

"Kita lihat Bhayangkara sempat on fire. Mereka punya kualitas dan bisa menyulitkan," ungkap Beckham.

Namun, dia juga menilai performa Bhayangkara FC belum sepenuhnya stabil. Kekalahan yang mereka alami di laga terakhir menjadi sinyal masih ada celah yang bisa dimanfaatkan.

"Terakhir mereka juga kalah, jadi itu bukti mereka tetap bisa dikalahkan," lanjutnya.

Menghadapi situasi ini, Persib memilih tetap menghormati kekuatan Bhayangkara, tetapi tetap memburu titik lemah lawan. Seluruh pemain Bhayangkara masuk dalam radar analisis tim pelatih. 

Beckham menegaskan tidak ada satu pun pemain yang luput dari perhatian.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Persib Bandung  Beckham Putra  Bhayangkara FC  Super League 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp