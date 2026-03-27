Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Beckham Putra Cetak Gol Pertama dan Kedua Timnas Indonesia Era Herdman

Jumat, 27 Maret 2026 – 20:54 WIB
Beckham Putra menjalani sesi latihan bersama Timnas Indonesia. Foto: Kita Garuda.

jpnn.com - JAKARTA - Winger Persib Bandung Becham Putra menjadi pencetak gol pertama Timnas Indonesia di era pelatih baru John Herdman.

Gol itu lahir di menit ke-15 babak pertama pertandingan Indonesia vs Saint Kitts and Nevis pada FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat (27/3) malam.

Bukan cuma membukukan gol pertama, Kang Beckham jualah yang mencetak gol kedua.

Baca Juga:

Indonesia untuk sementara unggul 2-0 di 45 menit pertama.

Baca Juga:

Jika mengalahkan Saint Kitts and Nevis, Indonesia akan maju ke 'final' guna menghadapi Bulgaria yang pada sore tadi menghancurkan Kepulauan Solomon 10-2.

Sebelum laga Indonesia vs Saint Kitts and Nevis, beragam prediksi skor keluar dari mulut suporter.

Pemain yang beberapa hari ini menjadi buah bibir, Beckham Putra mencetak brace di babak pertama.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Beckham Putra  Timnas Indonesia  FIFA Series 2026  Timnas Indonesia Vs Saint Kitts and Nevis  Persib 
BERITA BECKHAM PUTRA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp