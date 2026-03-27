Beckham Putra Dihujat Masuk Skuad Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026, Marc Klok Buka Suara

jpnn.com, BANDUNG - Pemain Persib Bandung, Beckham Putra, menjadi sorotan publik setelah mendapatkan kritik tajam dari netizan seusai masuk Skuad Timnas Indonesia.

Beckham masuk sebagai salah satu pemain yang dipanggil pelatih John Herdman untuk pertandingan FIFA Series 2026 di Jakarta pada 27 dan 30 Maret 2026.

Gelombang komentar negatif di media sosial ini bahkan memantik perhatian rekan setimnya di tim nasional, Marc Klok. Gelandang naturalisasi itu menyayangkan budaya perundungan yang kini marak terjadi.

"Saya sudah melihat tanggapan dalam dua minggu terakhir ini. Kalau saya ada di sana, mungkin saya juga dibully," kata Klok di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (27/3/2026).

Klok mengaku heran dengan banyaknya kritik yang diarahkan kepada Beckham. Ia bahkan, melihat langsung unggahan di media sosial yang dipenuhi komentar negatif.

"Saya biasanya tidak komentar apa pun di media sosial. Tapi sekarang saya lihat banyak komentar soal Beckham juga, saya akhirnya ikut komentar," ungkapnya.

Menurutnya, tindakan membully pemain tidak memberikan manfaat apa pun, baik bagi individu maupun tim secara keseluruhan.

"Untuk generasi berikutnya, untuk pemain muda, benefit apa untuk dibully? Tidak ada. Ini tidak membantu pemain, tidak membantu tim nasional, tidak membangun kualitas kita," jelasnya.