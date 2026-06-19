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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Beckham Putra Jagokan Argentina Juara Piala Dunia 2026, Sebut Messi Seperti Alien

Jumat, 19 Juni 2026 – 08:58 WIB
Beckham Putra Jagokan Argentina Juara Piala Dunia 2026, Sebut Messi Seperti Alien - JPNN.COM
Winger Timnas Indonesia Beckham Putra. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com, BANDUNG - Gelandang Persib Bandung sekaligus pemain Timnas Indonesia, Beckham Putra Nugraha, menjagokan Argentina untuk kembali mengangkat trofi Piala Dunia 2026.

Keyakinan itu muncul setelah melihat performa meyakinkan Tim Tango pada laga perdana, terutama berkat aksi luar biasa sang kapten, Lionel Messi.

Beckham Putra menilai Messi masih menjadi pembeda yang membuat Argentina berada di level berbeda dibanding tim-tim peserta lainnya.

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Pemain berusia 24 tahun itu menyebut megabintang Argentina tersebut layaknya sosok "alien" di lapangan hijau.

"Kami tahu Lionel Messi seperti apa. Dia salah satu pemain terbaik di dunia saat ini dan saya pikir, dia alien," kata Beckham Putra di Stadion Persib, Bandung, Kamis (18/6/2026).

Kesuksesan Messi mencetak hattrick saat Argentina membungkam Aljazair 3-0 makin menguatkan keyakinan Beckham Putra.

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Menurutnya, Argentina masih menjadi kandidat terkuat untuk memenangkan turnamen empat tahunan tersebut.

"Saya pikir Argentina masih tim yang sangat kuat. Dari pertandingan awal saja mereka sudah menunjukkan kualitas yang luar biasa," ujarnya.

Gelandang Persib Bandung sekaligus Timnas Indonesia Beckham Putra menjagokan Argentina kembali menjadi juara Piala Dunia 2026.

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TAGS   Beckham Putra  Lionel Messi  Piala Dunia  Piala Dunia 2026  Argentina 
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