Beckham Putra Lega, Ada Pesan Penting Seusai Persib Tumbangkan Arema dengan 10 Pemain

Selasa, 23 September 2025 – 05:15 WIB

jpnn.com - Gelandang Persib Bandung Beckham Putra menjalani hari tak terlupakan saat menyambangi markas Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, pada pekan keenam BRI Super League, Senin (22/9/2025).

Etam -sapaan Beckham- dipercaya mengenakan ban kapten sejak menit awal, menggantikan Marc Klok yang absen akibat cedera.

Tanggung jawab besar itu datang pada pertandingan yang penuh drama. Persib sempat tertinggal cepat melalui gol Matheus Da Conceicao Nascimento pada menit ke-12.

Situasi kian sulit setelah Frans Putros diganjar kartu merah pada menit ke-63. Namun, di tengah tekanan itu, Maung Bandung justru menemukan kekuatan baru.

Uilliam Barros membuka harapan lewat gol penyeimbang pada menit ke-59.

Ketika pertandingan tampak bakal berakhir imbang, Federico Barba muncul sebagai pahlawan dengan gol penentu kemenangan di masa tambahan waktu (90+4').

Skor 2-1 memastikan Persib Bandung pulang dari Malang dengan tiga poin berharga.

Bangga dan Lega

"Alhamdulillah, saya senang sekaligus bangga bisa memimpin tim di pertandingan ini. Meski bermain dengan sepuluh orang, kami tetap berjuang sampai akhir dan akhirnya menang," ucap Beckham.