Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Beckham Putra Memoles Bakat Pesepakbola Cilik Lewat E7AM Football Challenge

Jumat, 06 Februari 2026 – 14:14 WIB
Beckham Putra Memoles Bakat Pesepakbola Cilik Lewat E7AM Football Challenge - JPNN.COM
Bintang muda Persib Bandung, Beckham Putra, bersama peserta 'E7AM Football Challenge' di Pasar Kreatif Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis (5/2/2026). Foto: Dok. E7AM

jpnn.com, BANDUNG - Bintang muda Persib Bandung, Beckham Putra, memoles bakat calon pesepakbola melalui program 'E7AM Football Challenge Series 1 - Road to Championship 2026'.

Kegiatan tersebut berlangsung di Pasar Kreatif Jawa Barat pada Kamis (5/2/2026).

Turnamen sepakbola usia dini itu hadir dengan empat kategori umur, yakni U-8, U-9, U-10, dan U-11.

Baca Juga:

Beckham Putra mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menyaring calon pesepakbola muda. Turnamen pun dikemas dengan konsep Sports Family Festival yang memadukan kompetisi, edukasi, dan kampanye sosial.

"Sebenarnya kegiatan seperti ini saya lakukan pada bulan Desember, di akhir tahun lalu. Alhamdulillah, pesertanya juga cukup banyak," kata Beckham Putra di Bandung, Jumat (6/2).

Sebagai putra daerah, Beckham Putra mengaku ingin berkontribusi pada dunia olahraga yang digeluti.

Baca Juga:

Dia berharap, kegiatan tersebut bisa membuat para pesepakbola muda untuk bersemangat mengejar cita-cita.

"Saya pikir ini adalah bentuk kecintaan saya terhadap sepak bola, karena pembinaan memang harus terus dilakukan. Kami juga mencoba mencari penerus, khususnya di Bandung. Dengan adanya kegiatan ini, semoga bisa membantu adik-adik agar berkembang ke depannya," jelasnya.

Beckham Putra mendukung E7AM Football Challenge untuk menjaring dan membina talenta sepak bola usia dini di Jawa Barat melalui konsep Sports Family Festival.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Beckham Putra  Beckham Putra Nugraha  Persib  E7AM Football Challenge 
BERITA BECKHAM PUTRA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp