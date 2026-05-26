JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Beckham Putra Sedih Ditinggal Bojan Hodak: Terima Kasih, Coach!

Selasa, 26 Mei 2026 – 14:53 WIB
Gelandang Persib Beckham Putra (kanan). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Kepergian Bojan Hodak dari kursi Pelatih Persib Bandung meninggalkan luka mendalam bagi Beckham Putra Nugraha.

Gelandang muda andalan Maung Bandung itu menyampaikan ucapan selamat tinggal dan rasa terima kasih kepada sosok pelatih yang dianggap berjasa besar dalam perjalanan kariernya.

Lewat unggahan menyentuh di Instagram, Beckham mengucapkan terima kasih sekaligus selamat tinggal kepada Bojan yang selama tiga musim terakhir menjadi figur penting di balik kesuksesan Persib.

Baginya, perpisahan ini bukan sekadar pergantian pelatih, melainkan kehilangan sosok mentor yang selalu percaya pada kemampuannya.

"Tidak mudah menuliskan kata perpisahan untuk seseorang yang punya peran besar dalam perjalanan ini," bunyi tulisan Beckham.

Pemain berusia 24 tahun itu mengaku banyak belajar dari Bojan, baik sebagai pemain maupun pribadi. Beckham merasa sang pelatih selalu hadir memberikan dukungan di setiap proses, bahkan saat dirinya mengalami masa sulit.

"Terima kasih sudah percaya, mendorong, dan membantu saya untuk terus berkembang menjadi pribadi dan pemain yang lebih baik," katanya.

Kebersamaan Beckham dan Bojan memang dipenuhi cerita manis. Bersama pelatih asal Kroasia tersebut, Beckham ikut menjadi bagian penting dalam era emas Persib yang sukses meraih tiga gelar liga secara beruntun.

