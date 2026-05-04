Beckham Putra Tebar Psywar, GBK tak Lagi Angker Bagi Persib Bandung?

jpnn.com - Pertandingan panas antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung belum dimulai, tetapi aroma persaingan sudah terjadi dari jauh-jauh hari.

Duel big match pekan ke-32 BRI Super League 2025/26 itu dipastikan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Minggu (10/5/2026).

Keputusan ini setelah PSSI memberi izin kepada tuan rumah menggunakan stadion berkapasitas 78 ribu itu.

Pertandingan bertajuk El Clasico Indonesia itu akan menjadi salah satu laga penentu. Atmosfer panas dipastikan tersaji, terlebih laga akan berlangsung di hadapan puluhan ribu suporter Persija.

Namun, gelandang Persib Beckham Putra justru menyambut laga ini dengan penuh percaya diri. Dia bahkan melontarkan psywar yang cukup berani menjelang pertandingan.

Bagi Beckham, SUGBK bukan tempat yang menakutkan. Stadion tersebut justru menyimpan kenangan manis yang membuatnya makin termotivasi tampil maksimal.

Di stadion itulah, Beckham mencetak dua gol untuk Timnas Indonesia saat melawan Saint Kitts dan Nevis dalam laga FIFA Series 2026 pada 27 Maret 2026 lalu.

"Karena saya suka dengan GBK. Saya punya pengalaman yang bagus di sana saya, dan bisa cetak dua gol bersama timnas," kata Beckham seusai pertandingan menghadapi PSIM Yogyakarta, Senin (4/5/2026).