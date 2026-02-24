Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Parpol

Beda dengan NasDem, Sekjen Golkar Usul Angka Ideal PT di 5 Persen

Selasa, 24 Februari 2026 – 12:02 WIB
Sekjen Golkar Muhammad Sarmuji. Foto: Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Sekjen Golkar Sarmuji mengusulkan ambang batas parlemen atau parlementary treshold (PT) ideal di angka lima persen atau naik satu dari nilai yang ditetapkan pada Pemilu 2024.

Hal demikian dikatakan Sarmuji demi menjawab wacana PT tujuh persen seperti disinggung Ketum NasDem Surya Paloh. 

"Ya, naik sedikit dari yang lalu boleh. Sekitar lima persen dengan kombinasi factional threshold cukup ideal," kata dia melalui layanan pesan seperti dikutip Selasa (24/2).

Ketua fraksi Golkar di DPR itu mengatakan lima persen sebagai usul PT menjadi moderat, tetapi dikombinasikan dengan factional threshold.

"Kemungkinan bagi partai untuk bisa masuk parlemen masih cukup tinggi, tetapi dikumpulkan di fraksi yang cukup besar," ujar Sarmuji.

Menurut legislator Dapil VI Jawa Timur (Jatim) itu, Golkar tetap menganggap PT tetap ada demi mewujudkan sistem multipartai sederhana. 

Namun, kata Sarmuji, penyederhanaan itu jangan sampai menghilangkan fungsi partai dalam mewadahi keanekaragaman aspirasi politik warga.

"Oleh karena itu mesti diseimbangkan antara keperluan mewujudkan sistem multipartai sederhana dengan kepentingan mewadahi aspirasi politik," ujar dia.

