JPNN.com - Teknologi

Bedah Robotik, Teknologi Canggih yang Memanusiakan Tubuh Perempuan

Kamis, 16 Oktober 2025 – 17:33 WIB
Bedah Robotik, Teknologi Canggih yang Memanusiakan Tubuh Perempuan
Dokter kandungan dr Sita Ayu Arumi menjadi pelopor penggunaan teknik laparoskopi 3D dan bedah robotik untuk menangani problem reproduksi perempuan di Indonesia. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Di ruang operasi, teknologi tak lagi sekadar alat bantu dokter. Dia menjelma menjadi jembatan antara kecanggihan medis dan kemanusiaan.

Itulah yang kini digeluti dr. Sita Ayu Arumi, dokter kandungan yang menjadi pelopor penggunaan teknik laparoskopi 3D dan bedah robotik untuk menangani problem reproduksi perempuan di Indonesia.

‎Laparoskopi konvensional sejak lama dikenal sebagai terobosan, operasi dilakukan hanya dengan sayatan kecil seukuran 0,5–1 sentimeter.

Hasilnya, pasien pulih lebih cepat dan trauma psikologis berkurang.

“Ada pasien saya yang tiga hari setelah operasi langsung bisa bekerja ke luar negeri,” kata dr Sita.

‎Namun, teknologi robotik membawa standar baru. Dengan visualisasi 3D beresolusi tinggi, dokter seperti masuk langsung ke dalam tubuh pasien.

Sistem pivot point pada robot mengurangi gesekan di dinding perut, sehingga rasa nyeri menjadi jauh lebih sedikit.

“Presisinya luar biasa. Dokter bisa bekerja lebih detail tanpa cepat lelah, sementara pasien merasakan pemulihan yang lebih cepat,” jelasnya.

Bedah robotik, teknologi canggih yang memanusiakan tubuh perempuan yang kini digeluti dr. Sita Ayu Arumi.

TAGS   laparoskopi  teknologi  teknologi bedah robotik  dr Sita Ayu Arumi 
