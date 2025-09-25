Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Bedu Ajukan Permohonan Cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Kamis, 25 September 2025 – 00:01 WIB
Bedu Ajukan Permohonan Cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan - JPNN.COM
Komedian Bedu. Foto: Instagram/beddu17

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Kabar kurang mengenakkan datang dari rumah tangga pasangan komedian Harabdu Tohar alias Bedu dan sang istri, Irma Kartika Anggreani.

Bedu dikabarkan mengajukan permohonan cerai talak terhadap Irma di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin 22 September 2025.

Informasi tersebut telah dikonfimasi oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Dede Rika Nurhasanah pada Rabu (24/9).

"Kami sudah telusuri di sistem informasi pengadilan, ada terdaftar pihak dengan inisial HT, pihak termohonnya, pihak pemohonnya IK," kata Dede.

Berdasarkan data, permohonan perceraaian diajukan oleh Bedu melalui sistem daring atau e-court, melalui kuasa hukum.

"Permohonan cerai talak, berarti dari suami, ya," imbuhnya.

Disinggung mengenai isi permohonan talak cerai yang diajukan, Irma menyatakan tidak bisa membeberkan secara detail.

Hal tersebut lantaran isi permohonan sudah masuk dalam pokok perkara yang akan dibahas dalam sidang.

