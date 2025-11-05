Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Bedu Akhirnya Cerai dari Irma, Sepakat Pisah Baik-baik

Rabu, 05 November 2025 – 05:55 WIB
Komedian Bedu. Foto: Instagram/beddu17

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Bedu akhirnya resmi bercerai dari Irma Kartika Anggraeni setelah 15 tahun menikah.

Kabar tersebut diungkapkan oleh Abid, Juru Bicara Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Dia mengatakan bahwa majelis hakim telah mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan Bedu setelah melalui proses pembuktian.

“Setelah dua kali pemanggilan, termohon (Irma) tidak pernah hadir. Sidang pembuktian dilakukan pekan lalu, dan pada 3 November majelis hakim bermusyawarah serta menjatuhkan putusan. Sekarang hasilnya sudah diunggah,” ungkap Abid, Senin (3/11).

Menurutnya, proses perceraian Bedu dan Irma berlangsung secara damai.

Hakim tidak membahas hak asuh anak maupun gana-gini karena kedua pihak telah mencapai kesepakatan terlebih dahulu.

“Mereka sepakat berpisah baik-baik, tanpa konflik,” tambahnya.

Walau putusan telah dibacakan, status perceraian Bedu baru berkekuatan hukum tetap apabila pihak Irma Kartika Anggreani tidak mengajukan banding dalam waktu 14 hari ke depan.

