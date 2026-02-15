Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Beeswax Beri Penyegaran Pada The Bridge Of Emptyness

Minggu, 15 Februari 2026 – 18:18 WIB
Beeswax Beri Penyegaran Pada The Bridge Of Emptyness - JPNN.COM
Beeswax, band emo asal Malang. Foto: Dok. Beeswax/Ahyas B

jpnn.com, MALANG - Band emo asal Malang, Beeswax, kembali dengan sebuah karya yang berjudul The Bridge Of Emptyness.

Lagu tersebut bercerita tentang hubungan antara dua sejoli. Untuk membangun hubungan yang kuat, keduanya harus menyeberangi sebuah jembatan guna mengatasi setiap beban dan rintangan dalam hidup.

Bila salah satu merasa takut untuk melewatinya, maka yang lain dapat memberinya kekuatan dan kemampuan untuk menyeberangi jembatan tersebut bersama-sama.

Baca Juga:

Lirik The Bridge Of Emptyness merupakan metafora yang menggambarkan berbagai pengalaman hidup yang harus dihadapi dalam sebuah hubungan.

Beranggotakan Bagas Yudhiswa (vokal, gitar), Putra Vibrananda (vokal, bass) dan Yanuar Ade Laksono (drum), Beeswax mengemas single baru rasa lama ini dengan irama indie rock bertempo lambat, dengan sentuhan yang lebih segar dibandingkan versi pertama.

The Bridge Of Emptyness diambil dari EP perdana Beeswax pada 2014 bertajuk First Step.

Baca Juga:

Single tersebut menandai proyek awal dari album penuh ke-4 Beeswax yang akan mendaur ulang lagu-lagu dari album pertama dan kedua.

Sebagai pendukung rilisan, sebuah video klip besutan Ahyas Budi dan Iqbal Febrian P. dirilis bertepatan dengan hari kasih sayang.

Band emo asal Malang, Beeswax, kembali dengan sebuah karya yang berjudul The Bridge Of Emptyness. Lagu tersebut bercerita tentang hubungan antara dua sejoli.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Beeswax  Band Beeswax  Lagu Beeswax  Album Beeswax 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp