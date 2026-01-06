Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Begal Bergolok Beraksi Subuh Hari di Bandung, Mohon Waspada

Selasa, 06 Januari 2026 – 14:14 WIB
Ilustrasi begal motor. Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Aksi pencurian dengan kekerasan atau begal terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di kawasan Sekelimus, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung pada Minggu (4/1/2026).

Dalam peristiwa tersebut, satu unit sepeda motor milik korban dibawa kabur oleh pelaku.

Kapolsek Bandung Kidul Kompol Sulardjo mengatakan, peristiwa begal itu terjadi sekitar pukul 04.28 WIB.

"Benar, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Bandung Kidul, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta, Sekelimus, pada Minggu dini hari," kata Sulardjo saat dikonfirmasi, pada Selasa (6/1).

Menurutnya, korban dalam kejadian ini bernama EZ (42 tahun), seorang wiraswasta asal Kecamatan Regol, Kota Bandung.

Saat kejadian, korban tengah mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna silver dengan nomor polisi D-5441-AEQ.

Sulardjo menjelaskan, berdasarkan keterangan korban, pelaku melancarkan aksinya dengan cara mengikuti kendaraan korban dari belakang.

"Pelaku mengikuti korban, lalu menabrakkan kendaraannya ke arah sepeda motor korban hingga korban terjatuh. Setelah itu, pelaku menodongkan senjata tajam jenis golok," terangnya

Aksi begal terjadi di Jalan Soekarno-Hatta Bandung dini hari. Pelaku menabrak korban, menodong golok, lalu membawa kabur motor Yamaha Aerox.

