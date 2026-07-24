Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Daerah

Begal Merajalela, Masyarakat Boleh Minta Kawal Polisi Saat Perjalanan Pulang Malam

Jumat, 24 Juli 2026 – 15:17 WIB
Begal Merajalela, Masyarakat Boleh Minta Kawal Polisi Saat Perjalanan Pulang Malam - JPNN.COM
Kapolda Jabar Irjen Pol Pipit Rusmanto. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Pipit Rismanto mempersilakan masyarakat meminta pengawalan kepada polisi apabila pulang terlalu larut malam.

Hal itu untuk mencegah terjadinya tindak kriminal di jalanan.

"Boleh (pengawalan). Jadi apabila ada ketakutan, ini imbauan kepada seluruh warga, mungkin mau pulang jamnya terlalu malam dan ketakutan. Tolong informasikan dan laporkan kepada kepolisian," kata Pipit di Sport Jabar, Arcamanik, Kota Bandung pada Jumat (24/7/2026).

Baca Juga:

Pipit pun bakal memerintahkan anggotanya untuk merespons cepat tiap laporan dari masyarakat.

Tak mesti menghubungi kantor polisi, polisi yang siaga di sejumlah titik pun dapat dimintai pertolongan oleh masyarakat.

"Saya umumkan nanti akan saya perintahkan jajaran di mana pun berada agar merespons. Iya, karena nanti ada di spot-spot tertentu ya sudah ada anggota yang siaga di situ," ungkap dia.

Baca Juga:

Adapun hingga akhir Juli 2026, Pipit menyebut total kasus begal yang telah diungkap oleh Polda berjumlah 40 kasus.

Hingga akhir tahun, ditargetkan pengungkapan kasus begal lebih baik lagi.

Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Pipit Rismanto mempersilakan masyarakat untuk meminta pengawalan kepada polisi apabila pulang terlalu larut malam.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Begal  minta kawal polisi  begal di Bandung  Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Pipit Rismanto 
BERITA BEGAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp