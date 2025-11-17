Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Begal Motor Bacok Korbannya

Senin, 17 November 2025 – 00:19 WIB
Begal Motor Bacok Korbannya - JPNN.COM
Ilustrasi - Seorang pencuri kendaraan bermotor ditangkap dan diborgol. Foto: Ricardo/dok.JPNN.com

jpnn.com, KARAWANG - Satu dari tiga pelaku begal motor diringkus jajaran kepolisian dari Polres Karawang.

Pelaku membacok korbannya dengan menggunakan senjata tajam.

"Pelaku yang ditangkap berinisial AF alias K (18), warga Desa Kertajaya, Kecamatan Tirtajaya, Karawang," kata Kasi Humas Polres Karawang Ipda Cep Wildan, Minggu (16/11).

Baca Juga:

Ia mengatakan sebenarnya pelaku melakukan aksinya bersama dua orang temannya.

Namun, baru pelaku berinisial AF yang ditangkap. Sedangkan dua pelaku lainnya masih dalam pengejaran pihak kepolisian.

Satu orang pelaku berinisial AF itu ditangkap oleh tim gabungan Unit Reskrim Polsek Rengasdengklok bersama Satreskrim Polres Karawang di Dusun Krajan, Desa Kertajaya, Kecamatan Tirtajaya, Karawang pada Kamis (13/11).

Baca Juga:

Peristiwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu bermula saat korban bernama Engkos Kosasih sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya setelah belanja di Pasar Rengasdengklok.

Ketika melintas di lokasi kejadian, jalan raya di Desa Medangasem, Kecamatan Jayakerta, Karawang, korban tiba-tiba dipepet dan dihadang oleh tiga orang pelaku yang mengendarai sepeda motor.

Engkos Kosasih jadi korban pelaku begal motor dalam perjalanan pulang setelah belanja di Pasar Rengasdengklok.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pencuri Motor  korban pencurian  Karawang  Begal Motor  Begal 
BERITA PENCURI MOTOR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp