Begal Motor Bacok Korbannya

Senin, 17 November 2025 – 00:19 WIB

jpnn.com, KARAWANG - Satu dari tiga pelaku begal motor diringkus jajaran kepolisian dari Polres Karawang.

Pelaku membacok korbannya dengan menggunakan senjata tajam.

"Pelaku yang ditangkap berinisial AF alias K (18), warga Desa Kertajaya, Kecamatan Tirtajaya, Karawang," kata Kasi Humas Polres Karawang Ipda Cep Wildan, Minggu (16/11).

Ia mengatakan sebenarnya pelaku melakukan aksinya bersama dua orang temannya.

Namun, baru pelaku berinisial AF yang ditangkap. Sedangkan dua pelaku lainnya masih dalam pengejaran pihak kepolisian.

Satu orang pelaku berinisial AF itu ditangkap oleh tim gabungan Unit Reskrim Polsek Rengasdengklok bersama Satreskrim Polres Karawang di Dusun Krajan, Desa Kertajaya, Kecamatan Tirtajaya, Karawang pada Kamis (13/11).

Peristiwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu bermula saat korban bernama Engkos Kosasih sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya setelah belanja di Pasar Rengasdengklok.

Ketika melintas di lokasi kejadian, jalan raya di Desa Medangasem, Kecamatan Jayakerta, Karawang, korban tiba-tiba dipepet dan dihadang oleh tiga orang pelaku yang mengendarai sepeda motor.