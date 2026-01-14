Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Begal Payudara 2 Kali Beraksi di Jakbar, Pelaku Ternyata

Rabu, 14 Januari 2026 – 03:00 WIB
Begal Payudara 2 Kali Beraksi di Jakbar, Pelaku Ternyata - JPNN.COM
Ilustrasi-Korban asusila anak. ANTARA/HO

jpnn.com, JAKARTA BARAT - Polisi menangkap dua pelaku begal payudara anak di bawah umur di wilayah Kembangan, Jakarta Barat, Selasa.

"Sudah ditangkap, dibawa ke polres," kata Kanit Reskrim Polsek Kembangan AKP Rahmad Kurnianto saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Kedua pelaku ternyata juga anak di bawah umur. "Iya (masih di bawah umur), sudah dibawa ke Polres," ujar Rahmad.

Baca Juga:

Pihaknya pun belum dapat menjelaskan motif dua pelaku anak di bawah umur itu nekat berbuat asusila.

"Masih dalam pemeriksaan dulu," kata perwira pertama Polri itu.

Pada rekaman video yang sempat beredar, terlihat dua pria dengan bersepeda motor berboncengan berkeliling di kawasan Jalan H. Sodon, tepatnya di sekitar Musala Baitul Ghufron pada pukul 14.53 WIB.

Baca Juga:

Kedua pelaku awalnya melaju dan bertanya arah kepada seorang bapak-bapak yang berjalan kaki. Setelahnya, kedua pelaku berputar balik dan berpapasan dengan seorang pelajar perempuan yang mengenakan seragam putih biru.

Ketika berpapasan, pelaku yang mengenakan topi dan masker melakukan aksi tak senonoh itu, lalu langsung tancap gas untuk melarikan diri.

Polisi membekuk dua pelaku begal payudara yang sempat beraksi dua kali di Jakarta Barat.

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Begal Payudara  Meresahkan warga  Polres Metro Jakarta Barat  diciduk polisi 
BERITA BEGAL PAYUDARA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp