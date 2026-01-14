Begal Payudara 2 Kali Beraksi di Jakbar, Pelaku Ternyata

jpnn.com, JAKARTA BARAT - Polisi menangkap dua pelaku begal payudara anak di bawah umur di wilayah Kembangan, Jakarta Barat, Selasa.

"Sudah ditangkap, dibawa ke polres," kata Kanit Reskrim Polsek Kembangan AKP Rahmad Kurnianto saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Kedua pelaku ternyata juga anak di bawah umur. "Iya (masih di bawah umur), sudah dibawa ke Polres," ujar Rahmad.

Pihaknya pun belum dapat menjelaskan motif dua pelaku anak di bawah umur itu nekat berbuat asusila.

"Masih dalam pemeriksaan dulu," kata perwira pertama Polri itu.

Pada rekaman video yang sempat beredar, terlihat dua pria dengan bersepeda motor berboncengan berkeliling di kawasan Jalan H. Sodon, tepatnya di sekitar Musala Baitul Ghufron pada pukul 14.53 WIB.

Kedua pelaku awalnya melaju dan bertanya arah kepada seorang bapak-bapak yang berjalan kaki. Setelahnya, kedua pelaku berputar balik dan berpapasan dengan seorang pelajar perempuan yang mengenakan seragam putih biru.

Ketika berpapasan, pelaku yang mengenakan topi dan masker melakukan aksi tak senonoh itu, lalu langsung tancap gas untuk melarikan diri.