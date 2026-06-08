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JPNN.com - Kriminal

Begal Sadis Beraksi di Bandung, Kepala Korban Dibacok, Motor Raib

Senin, 08 Juni 2026 – 13:47 WIB
Begal Sadis Beraksi di Bandung, Kepala Korban Dibacok, Motor Raib - JPNN.COM
Ilustrasi begal sadis. Ilustrasi: ANTARA/Ardika

jpnn.com, BANDUNG - Seorang pemuda berinisial RM menjadi korban pembegalan di Jalan Tanjung Sari, Kecamatan Antapani, Kota Bandung pada Minggu (7/6) dini hari.

Dalam insiden itu, korban kehilangan sepeda motor dan mengalami luka bacok di bagian kepala.

Kapolsek Antapani Kompol Yusuf Tojiri mengatakan kejadian bermula dari RM dan rekannya AM hendak membeli sebuah minuman di sebuah toko. Namun, toko tersebut tutup dan mereka memutuskan untuk kembali dengan menaiki sepeda motor.

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Saat melintas di tempat kejadian perkara (TKP), mereka diteriaki oleh dua orang tak dikenal yang diam di sisi jalan sebelah kiri. Salah satu OTK tersebut kemudian menghampiri korban dan melakukan pembacokan.

"Kemudian salah satu pelaku melakukan pembacokan menggunakan senjata tajam ke arah korban RM sehingga pelapor (AM) berusaha menyelamatkan diri dengan membelokan kendaraan ke arah pos satpam," kata Yusuf saat dikonfirmasi, (8/6).

Tindakan yang dilakukan pelaku membuat RM mengalami luka sobek pada bagian kepala. Dia pun dibawa ke Rumah Sakit Hermina untuk mendapatkan perawatan medis.

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Berdasarkan pemeriksaan sementara, tidak ada luka pada organ vital korban. Yusuf menyebut kondisi korban berangsur membaik meski sebelumnya nyawanya terancam.

"Saat ini korban berada di RS Hermina dalam keadaan sadar dan dapat diajak berkomunikasi," ujarnya.

Seorang pemuda menjadi korban begal di Antapani, Bandung. Korban mengalami luka bacok di kepala, kehilangan sepeda motor dan uang Rp1,5 juta.

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TAGS   Begal Motor  Aksi begal  begal sadis  pencurian sepeda motor 
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