Begal Sadis yang Tewaskan Buruh Sawit di Pelalawan Ditangkap Polisi

jpnn.com - PEKANBARU - Polisi menangkap begal sadis yang menewaskan seorang buruh harian lepas di areal perkebunan kelapa sawit Desa Pangkalan Panduk, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Riau.

Tim Satreskrim Polres Pelalawan yang melakukan penyelidikan intensif akhirnya berhasil mengidentifikasi dan menangkap dua pelaku.

“Benar, kami sudah mengamankan dua pelaku curas yang menyebabkan korban meninggal dunia di Kecamatan Kerumutan,” kata Kapolres Pelalawan AKBP Jhon Louis Letendra saat dikonfirmasi JPNN.com Selasa (9/6).

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Kasus tragis ini bermula pada Jumat (29/5) sekitar pukul 16.00 WIB. Korban, Julfan Setia Hulu (21) bersama adiknya, Jelvon Hulu (15), hendak pulang seusai bekerja memanen sawit.

Dalam perjalanan, keduanya didatangi seorang pria yang meminta bantuan untuk menarik sepeda motor yang diklaim rusak di dalam kebun.

Pelaku bahkan menjanjikan uang rokok agar kedua korban bersedia membantu. Tanpa menaruh curiga, kakak beradik tersebut mengikuti pelaku masuk ke areal perkebunan yang sepi.

Namun, setibanya di lokasi, mereka tidak menemukan sepeda motor yang dimaksud. Sebaliknya, korban melihat seorang pria lain yang diduga rekan pelaku tengah duduk di bawah pohon sawit sambil membawa senjata tajam.

Menyadari ada yang tidak beres, kedua korban berusaha melarikan diri. Namun, para pelaku langsung melancarkan aksinya.